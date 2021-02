StudioCanu : Il condono edilizio - StudioCanu : Il condono edilizio - AvvCanu : Il condono edilizio - QGiuridico : Condono edilizio: quali i requisiti e le condizioni per ottenerlo? - SaliSimone : Abuso edilizio e condono, quando può essere sospesa la demolizione -

Ultime Notizie dalla rete : condono edilizio

ingenio-web.it

L'iniziativa segue di qualche giorno quanto già avviato dalla Giunta Municipale in tema di snellimento delle procedure riguardo alle perizie giurate per il, ora accettate da ...... per le quali c'era stato un 'diniego di'), mentre Spadaro è stato assolto, insieme al suo tecnico, l'architetto Pellegrino, dall'accusa di falso ideologico, ma condannato per abuso...Il Codacons ha presentato una denuncia alla procura di Roma per difendere alcuni cittadini che ingiustamente si vedono negare l’accesso all’ecobonus.Per aprile saranno digitalizzati tutti i certificati d'agibilità ed i condoni, oltre che dieci anni di permessi di costruire ...