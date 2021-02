Grande Fratello Vip 5, spunta un topo sotto il letto di Tommaso Zorzi (video) (Di domenica 14 febbraio 2021) Sul web sta girando un video dove si vede un topo correre ai piedi del letto di Tommaso Zorzi, questa volta nessun concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è accorto della presenza estranea nella casa. Nuovo ospite nella casa del Grande Fratello Vip 5: un video che sta girando sui social mostra un topo correre ai piedi del letto di Tommaso Zorzi che non si accorge della presenza estranea nella casa. La casa del Grande Fratello Vip 5 oltre ai nove concorrenti rimasti in gara nasconde strane presenze che ogni tanto si manifestano. Nella notte appena passata un topo ha fatto visita alla stanza blu, quella ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Sul web sta girando undove si vede uncorrere ai piedi deldi, questa volta nessun concorrente delVip 5 si è accorto della presenza estranea nella casa. Nuovo ospite nella casa delVip 5: unche sta girando sui social mostra uncorrere ai piedi deldiche non si accorge della presenza estranea nella casa. La casa delVip 5 oltre ai nove concorrenti rimasti in gara nasconde strane presenze che ogni tanto si manifestano. Nella notte appena passata unha fatto visita alla stanza blu, quella ...

