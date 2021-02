Domenica In, Asia Argento: “Fabrizio Corona? Siamo felici, così è perfetto” (Di domenica 14 febbraio 2021) Asia Argento è stata ospite della puntata odierna di Domenica In e con Mara Venier si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando i i momenti più importanti della sua infanzia e giovinezza, segnati dal rapporto turbolento con la madre. E poi ancora gli uomini della sua vita, in particolare Anthony Boourdain, lo chef morto suicida nel giugno del 2018, ma anche Fabrizio Corona, con cui sta avendo un ritorno di fiamma. “Siamo amici, soprattutto ora che ho capito chi è Siamo felici, le poche ore che stiamo insieme sto bene, così è perfetto“, ha spiegato Asia Argento rispondendo alla domanda di L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021)è stata ospite della puntata odierna diIn e con Mara Venier si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando i i momenti più importanti della sua infanzia e giovinezza, segnati dal rapporto turbolento con la madre. E poi ancora gli uomini della sua vita, in particolare Anthony Boourdain, lo chef morto suicida nel giugno del 2018, ma anche, con cui sta avendo un ritorno di fiamma. “amici, soprattutto ora che ho capito chi è, le poche ore che stiamo insieme sto bene,“, ha spiegatorispondendo alla domanda di L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ItaliaRai : Questa sera Barack Obama sarà ospite a Che Tempo Che Fa.???? #CTCF ?? Domenica 7 in Africa e America, lunedì 8 in Asi… - FQMagazineit : Domenica In, Asia Argento: “Fabrizio Corona? Siamo felici, così è perfetto” - occhio_notizie : Asia Argento a #DomenicaIn, il messaggio della figlia: 'Grazie per tutto quello che fai' - zazoomblog : Domenica In: Asia Argento svela la verità sul rapporto con Corona - #Domenica #Argento #svela #verità - infoitcultura : “Domenica In” con Asia e Dario Argento -