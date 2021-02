Daniele De Rossi debutta in panchina, pronto un progetto in Serie A (Di domenica 14 febbraio 2021) Daniele De Rossi debutta in panchina, una squadra di Serie A che non sta attraversando un buon momento ha pronta un’offerta Lo chiameremo mister DDR anche se per il momento è solo un a suggestione. Ma Daniele De Rossi è quasi pronto per debuttare su una panchina importante e l’occasione potrebbe arrivare presto in una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)Dein, una squadra diA che non sta attraversando un buon momento ha pronta un’offerta Lo chiameremo mister DDR anche se per il momento è solo un a suggestione. MaDeè quasiperre su unaimportante e l’occasione potrebbe arrivare presto in una L'articolo proviene da Inews.it.

OfficialASRoma : ?? Sono passati 15 anni da questo gol stupendo di Daniele De Rossi in casa del Siena ?? #ASRoma - Filippo_Rossi : #DanieleFranco ministro dell’Economia, una carriera tra Bankitalia e la Ragioneria di Stato - pensa_libero : @IlarioDiGiovamb @RadioRadioWeb Ilario devi fare una campagna mediatica per giugno... la @OfficialASRoma deve pren… - Filippo__Rossi : RT @lucianocapone: Daniele Franco e Roberto Garofoli, che avevano lasciato in silenzio le istituzioni sepolti dalla campagna diffamatoria d… - DavinoMassimo75 : @milaunicoamore A me quelle che piacciono ne sono tantissime tutte italiane. In particolar modo però vivere una fa… -