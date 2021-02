Capparelli | la donna della svolta digitale in Rai | «Non abbiamo più paura di innovare I giovani? Molto esigenti» – L’intervista

(Di domenica 14 febbraio 2021) Elenaha il tono cordiale e calmo di chi è abituata a costruire ponti. Fino a qualche anno fa la parola innovazione a Viale Mazzini era impronunciabile. Poi a dirigere la costolaRai è tornata lei, classe 1968, una carriera tutta dentro al servizio pubblico, e le cose hanno iniziato a prendere forma., romana di nascita, un master in comunicazione scientifica a Trieste, è riuscita a fare di RaiPlay, la piattaforma onlineRai, un prodotto da 18 milioni di utenti, capace di catturare l’attenzione anche dei più. «Quando ho visto che eravamo citati in una rubrica di Internazionale, rivista che amo moltissimo, ho capito che eravamo entrati nell’immaginario collettivo», confessa con il candore di chi sa che la critica batte ancora gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Capparelli donna

Open

Cristiana Capotondi è la protagonista del film di Marco Tullio Giordana 'Nome di', in onda su ...di qualità che ha caratterizzato la nostra offerta nel 2020 - sottolinea Elena, ...Dichiarazioni tv 10-16 gennaio 2021 Elena(direttore di RaiPlay): 'Prima RaiPlay ... Lavoro da tanti anni in Rai, l'azienda in cui ho iniziato da ragazzina e sono diventata. Mi auguro ...