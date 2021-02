Cagliari Atalanta 0-0 LIVE: comincia il secondo tempo (Di domenica 14 febbraio 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Atalanta si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Atalanta 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ore 14:26 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita. Ore 14:56 – Cagliari e Atalanta fanno il loro ingresso in campo per l’inno della Serie A. Ore 15:00 – È iniziata Cagliari-Atalanta alla Sardegna Arena! 1? Cross di Zappa – Ci prova subito il Cagliari con Zappa che prova il cross, Sportiello ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ore 14:26 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita. Ore 14:56 –fanno il loro ingresso in campo per l’inno della Serie A. Ore 15:00 – È iniziataalla Sardegna Arena! 1? Cross di Zappa – Ci prova subito ilcon Zappa che prova il cross, Sportiello ...

Atalanta_BC : ?? Sardegna Arena, Cagliari Today’s venue! ???? Il palcoscenico di oggi! #CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ???? - OfficialSSLazio : Fiorentina ? Parma ? Roma ? Sassuolo ? Atalanta ? Cagliari ? #CMonEagles ?? - FrancescoZane17 : RT @Bresingar: Prossime 5 di campionato : -Milan = Inter, Roma, Udinese, Verona, Napoli -Inter = *Lazio, Milan, Genoa, Parma, Atalanta, T… - _BigPaul_ : Non ce so più i bei Cagliari Atalanta de na vorta.. #CAGATA #CagliariAtalanta - Dalla_SerieA : Diretta Cagliari-Atalanta ore 15: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming - -