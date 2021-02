Barbara D’Urso a Domenica In da Mara Venier, ma è l’imitazione di Vincenzo De Lucia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sorpresa a Domenica In: l’ospite di Mara Venier è Barbara D’Urso insieme al suo celeberrimo direttore della Fotografia? Il colpo d’occhio può raggirare anche i più attenti, merito del puro talento di Vincenzo De Lucia, imitatore. Era già successo in settimana, a “Stasera Tutto è Possibile”, programma condotto da Stefano De Martino, meritevole di aver dato spazio alle grandi capacità dell’attore napoletano che, grato per l’occasione concessagli, non perde un colpo e mette a segno un’imitazione perfetta dopo l’altra. Durante la prima serata di comicità infatti, De Martino dà il benvenuto a Barbara D’Urso, accolta dall’iconico fascio di luce che inganna il pubblico e diverte tutti, compresa la D’Urso stessa che, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 febbraio 2021) Sorpresa aIn: l’ospite diinsieme al suo celeberrimo direttore della Fotografia? Il colpo d’occhio può raggirare anche i più attenti, merito del puro talento diDe, imitatore. Era già successo in settimana, a “Stasera Tutto è Possibile”, programma condotto da Stefano De Martino, meritevole di aver dato spazio alle grandi capacità dell’attore napoletano che, grato per l’occasione concessagli, non perde un colpo e mette a segno un’imitazione perfetta dopo l’altra. Durante la prima serata di comicità infatti, De Martino dà il benvenuto a, accolta dall’iconico fascio di luce che inganna il pubblico e diverte tutti, compresa lastessa che, ...

angelofavignan : RT @see_lallero: Barbara d'Urso a Domenica IN (ma è la sua imitazione) - carmenmirandaib : RT @Trash___Boy: L'imitazione pazzesca di Vincenzo De Lucia nei panni di Barbara D'Urso. #DomenicaIn - _DorianGray_ : @paolafrancesch9 Nulla che non avesse già dichiarato a Chi. Nei giorni scorsi la sua paladina è stata ospite di Bar… - _RomamoR : @mar_aie Ha una predilezione per lo stile Barbara D'Urso - BISLACCO3 : RT @threeamxiety: BARBARA D’URSO CHE IMITA VALERIA GRACI CHE IMITA BARBARA D’URSO #DomenicaLive -

