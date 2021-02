Sei Nazioni, Italia sconfitta in Inghilterra 41-18 (Di sabato 13 febbraio 2021) LONDRA (Inghilterra) (ITALPRESS) – Piccoli segnali di miglioramento, ma troppo poco per sperare di competere alla pari con i ‘Maestrì. Dopo la pesante sconfitta patita all’esordio contro la Francia sul terreno dell’Olimpico di Roma, l’Italrugby si arrende nel tempio di Twickenham all’Inghilterra, vincente con il punteggio di 41-18. Gli azzurri partono a testa bassa e già al 12? realizzano la prima meta del match con un’azione rapida e spettacolare, finalizzata sull’out sinistro da Ioane. Garbisi, da posizione defilata, non infila la trasformazione. E’ invece preciso Farrell, al 9?, nel realizzare la punizione che fa da prologo alla prima marcatura dei padroni di casa, effettuata in mischia da Hill al 14? dopo una serie di pick and go. Stavolta il kicker inglese non ci mette la ciliegina ed il sorpasso realizzato ma per poco, perchè ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) LONDRA () (ITALPRESS) – Piccoli segnali di miglioramento, ma troppo poco per sperare di competere alla pari con i ‘Maestrì. Dopo la pesantepatita all’esordio contro la Francia sul terreno dell’Olimpico di Roma, l’Italrugby si arrende nel tempio di Twickenham all’, vincente con il punteggio di 41-18. Gli azzurri partono a testa bassa e già al 12? realizzano la prima meta del match con un’azione rapida e spettacolare, finalizzata sull’out sinistro da Ioane. Garbisi, da posizione defilata, non infila la trasformazione. E’ invece preciso Farrell, al 9?, nel realizzare la punizione che fa da prologo alla prima marcatura dei padroni di casa, effettuata in mischia da Hill al 14? dopo una serie di pick and go. Stavolta il kicker inglese non ci mette la ciliegina ed il sorpasso realizzato ma per poco, perchè ...

Italia_Notizie : Rugby, Inghilterra-Italia 41-18: seconda sconfitta nel Sei Nazioni per gli azzurri - sportli26181512 : L'Italia perde 41-18 con l'Inghilterra a Twickenham nella seconda giornata del Sei Nazioni: Azzurri battuti anche n… - CorriereCitta : Sei Nazioni, Italia sconfitta in Inghilterra 41-18 - urlucon : RT @bennygiardina: 29 sconfitte consecutive per l'Italia al Sei Nazioni, intanto. - Italpress : Sei Nazioni, Italia sconfitta in Inghilterra per 41-18 -