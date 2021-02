Sci alpino | Mondiali | borsino e favorite discesa donne di oggi Lara Gut vuole il bis | Ledecka | Johnson e le austriache tentano il colpo

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021) I Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo sono pronti a consegnare la seconda medaglia d’oro della manifestazione. Dopo il superG disputato nella giornata di giovedì,alle ore 11.00 toccherà allariproporre le atlete in pista, per una gara che si annuncia interessante e ricca di spunti. Se nel superG l’Italia partiva con concrete speranze di podio, questa volta le italiane dovranno superarsi per mettere al proprio collo una medaglia. Senza Marta Bassino e Federica Brignone (e soprattutto con Sofia Ga sul divano di casa in stampelle), già proiettate sulla combinata di lunedì, il nostro quartetto dovrà centrare la gara perfetta sulla Olimpia delle Tofane. Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Laura Pirovano e Nadia Delago non partono con i favori del pronostico, ma ce ...