Rosina Carsetti, uccisa a Natale: gli assassini sono figlia e nipote dicono gli inquirenti (Di sabato 13 febbraio 2021) Svolta nel caso di Rosina Carsetti, l'anziana donna ritrovata assassinata nella sua abitazione a Montecassiano proprio a Natale. I sospetti sono entrambi suoi familiari. Rosina Carsetti, uccisa il giorno di Natale nella sua abitazione a Montecassiano nei pressi di Macerata, potrebbe finalmente ottenere giustizia a quasi tre mesi dal delitto. Lo fanno sapere gli investigatori L'articolo proviene da Leggilo.org.

