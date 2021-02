Napoli-Juventus, infortunio per Lozano: problema muscolare per il messicano (Di sabato 13 febbraio 2021) Hirving Lozano ha accusato un problema fisico nel corso del minuto 91 di Napoli-Juventus: l’attaccante partenopeo è costretto ad abbandonare il match a causa di un problema di natura muscolare. Il messicano è stato steso da Chiellini e ha fatto cenno alla panchina di farcela più: ciononostante ha contribuito insieme ai suoi compagni nella difesa del vantaggio negli ultimi minuti, fino al triplice fischio che ha sancito una pesantissima vittoria. Da valutare comunque le sue condizioni, dato che non riusciva neanche a passare la palla. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Hirvingha accusato unfisico nel corso del minuto 91 di: l’attaccante partenopeo è costretto ad abbandonare il match a causa di undi natura. Ilè stato steso da Chiellini e ha fatto cenno alla panchina di farcela più: ciononostante ha contribuito insieme ai suoi compagni nella difesa del vantaggio negli ultimi minuti, fino al triplice fischio che ha sancito una pesantissima vittoria. Da valutare comunque le sue condizioni, dato che non riusciva neanche a passare la palla. SportFace.

