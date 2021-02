Mondiali Cortina 2021 | l’appello di Shiffrin agli organizzatori | “Programmate meglio per favore”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 febbraio 2021) La sciatrice Mikaelaha rilasciato un’intervista a “Repubblica” dopo il bronzo nel Super-G neidi, affrontando vari temi: “Organizzazione? C’è qualcosa che non va. Molte sciatrici si sono svegliate alle cinque, non capisco perché ci abbiano fatto aspettare oltre quattro ore prima di premiarci. Mi sono gelata ed ho sprecato molto tempo che avrei potuto impegnare diversamente per prepararmi al. Non sono capricci, ma richieste da atleta per rendere– ha spiegato la statunitense – Dopo i rinvii dei giorni scorsi non va sottovalutato l’aspetto psicologico. Non ne faccio una questione di femminismo, se fosse successo ad un uomo avrei detto le stesse cose. Sono consapevole delle difficoltà che ci sono state, ci sono e ci saranno, ed anche dei tanti ...