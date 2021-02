Milan, Massara: «Rinnovi? Siamo fiduciosi. Anche per Ibrahimovic» (Di sabato 13 febbraio 2021) Frederic Massara, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato dei Rinnovi ancora in ballo in casa Milan: le sue dichiarazioni Frederic Massara, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato prima della sfida tra Spezia e Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Rinnovi – «È un tema ricorrente, stiamo parlando con i rispettivi agenti. Sia Calhanoglu sia Donnarumma sono molto concentrati sulla squadra, Siamo sereni. Stiamo lavorando in maniera proficua. Siamo fiduciosi, i ragazzi sono molto legati al Milan e cercheremo di lavorare al massimo per arrivare ad un accordo. Anche con Ibrahimovic? Certamente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Frederic, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato deiancora in ballo in casa: le sue dichiarazioni Frederic, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato prima della sfida tra Spezia e. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «È un tema ricorrente, stiamo parlando con i rispettivi agenti. Sia Calhanoglu sia Donnarumma sono molto concentrati sulla squadra,sereni. Stiamo lavorando in maniera proficua., i ragazzi sono molto legati ale cercheremo di lavorare al massimo per arrivare ad un accordo.con? Certamente». Leggi su Calcionews24.com

