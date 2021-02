Maxi tamponamento sull’autostrada A32 a Salbertrand: morti e feriti (Di sabato 13 febbraio 2021) Due morti e almeno 10 feriti di cui due gravi. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A32 a Salbertrand, in direzione Bardonecchia, in Valle di Susa nel Torinese. Coinvolte nel Maxi tamponamento ben 25 automobili. Le vittime sono due donne, una persona è morta sul colpo nell’impatto, un’altra all’arrivo in ospedale. Molte altre sono rimaste ferite. All’origine dell’incidente potrebbe essere il ghiaccio che si è formato sull’asfalto con le temperature molto basse di queste ore, ma anche l’alta velocità. L’incidente è avvenuto, in salita, nel tratto prima della galleria Serre La Voute. Le auto coinvolte dall’incidente sono almeno 25. Altre sono rimaste bloccate dalle auto di traverso sulle due corsie della carreggiata in direzione Bardonecchia. A provocare il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 13 febbraio 2021) Duee almeno 10di cui due gravi. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A32 a, in direzione Bardonecchia, in Valle di Susa nel Torinese. Coinvolte nelben 25 automobili. Le vittime sono due donne, una persona è morta sul colpo nell’impatto, un’altra all’arrivo in ospedale. Molte altre sono rimaste ferite. All’origine dell’incidente potrebbe essere il ghiaccio che si è formato sull’asfalto con le temperature molto basse di queste ore, ma anche l’alta velocità. L’incidente è avvenuto, in salita, nel tratto prima della galleria Serre La Voute. Le auto coinvolte dall’incidente sono almeno 25. Altre sono rimaste bloccate dalle auto di traverso sulle due corsie della carreggiata in direzione Bardonecchia. A provocare il ...

