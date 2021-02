Mascherina | distanziamento e skipass online | stazioni sciistiche orobiche pronte ad aprire

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 febbraio 2021) La neve continua a scendere sugli impianti di risalita. Neve che, con la conferma della Lombardia in zona gialla, potrà tornare ad accogliere gli sciatori amatoriali da lunedì 15 febbraio. Dopo quasi un anno dalla chiusura, quindi, i gestori degli impianti di risalita sulle piste da sci potranno ri. Nel segno della sicurezza e nel rispetto dei protocolli, ma anche per cercare di porre un freno alle perdite, che incidono allo stesso modo sui territori che vivono grazie al turismo invernale. Tutto pronto quindi per lunedì 15, anche se la sensazione che traspare è quella del “se non vedo non credo”. “Siamo ovviamente contenti della riapertura, anche se, senza certezze, diventa difficile preventivare ed organizzare il tutto – commenta Massimo Fossati, presidente degli impiantisti lombardi e amministratore del comprensorio Valtorta-Piani di Bobbio – . Siamo pronti. Un ...