Manfredi e Prenner ancora in gravi condizioni. Sequestrata caldaia di un appartamento usato per set cinematografici

(Di sabato 13 febbraio 2021) Rimangonoledello scrittore e storico Valerio Massimoe della scrittrice e professoressa Antonella, trovati ieri pomeriggio in unal centro di Roma privi di sensi per una intossicazione da monossido di carbonio. Lo scrittore 77enne, trasportato nella serata di ieri con l’elisoccorso all’ospedale di Grosseto per essere sottoposto a trattamento in camera iperbarica, è stato successivamente ricoverato in terapia intensiva. E’ al momento stazionario e la prognosi rimane riservata.critiche ledella scrittrice, ricoverata all’Umberto I di Roma. Dall’ospedale hanno riferito che la donna ha completato i cicli di trattamento in camera iperbarica e nei prossimi giorni sarà sottoposta a nuove valutazioni ...