LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: oro Corinne Suter, Elena Curtoni top10 (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.58 Sono addirittura 7 le medaglie ai Mondiali di Lara Gut-Behrami, oggi di bronzo dopo l’oro in superG. 11.57 Kira Weidle, mai in top10 in un Mondiale prima di oggi, conquista un altro argento insperato per la Germania dopo quello di Baumann in superG. 11.56 Stanno scendendo ora solo atlete di seconda e terza fascia. La gara, de facto, è conclusa. 11.52 La Svizzera non vinceva l’oro nella Discesa femminile dal 1989, quando Maria Wallisser concesse il bis dopo l’edizione del 1987. 11.50 Dopo due argenti (Discesa 2019 e superG 2021) e un bronzo (superG 2019), arriva finalmente il primo oro ai ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIMASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.58 Sono addirittura 7 le medaglie aidi Lara Gut-Behrami, oggi di bronzo dopo l’oro in superG. 11.57 Kira Weidle, mai inin un Mondiale prima di oggi, conquista un altro argento insperato per la Germania dopo quello di Baumann in superG. 11.56 Stanno scendendo ora solo atlete di seconda e terza fascia. La gara, de facto, è conclusa. 11.52 La Svizzera non vinceva l’oro nellafemminile dal 1989, quando Maria Wallisser concesse il bis dopo l’edizione del 1987. 11.50 Dopo due argenti (2019 e superG 2021) e un bronzo (superG 2019), arriva finalmente il primo oro ai ...

