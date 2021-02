LIVE Biathlon, Mondiali Sprint donne in DIRETTA: Lisa Vittozzi senza errori a terra! Wierer un errore (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01: All’ultimo rilevamento Sola seconda a 9?, Chevalier terza a 10? 15.00. Eckhoff in testa al traguardo con 22? di vantaggio su Herrmann, pressochè impossibile da battere la norvegese 15.00: Haecki terza al traguardo, un errore per H. Oeberg in piedi 14.59: Eckhoff prima, Sola seconda a 2?8 al penultimo rilevamento 14.57: Al traguardo Herrmann in testa, seconda Roeiseland a 21? 14.56: Incredibile la bieloriussa Sola che trova lo zero ed è in testa con 4 decimi di vantaggio su Eckhoff 14.55: Un errore per Wierer a terra. E’ 17ma a 34? dalla testa 14.54: Non sbaglia Vittozzi!!! E’ sesta a 7? da Chevalier. Chevalier che commette un errore in piedi ed è seconda a 11? dalla testa 14.54: Zero di Haecki che è terza 14.53: Eckhoff ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01: All’ultimo rilevamento Sola seconda a 9?, Chevalier terza a 10? 15.00. Eckhoff in testa al traguardo con 22? di vantaggio su Herrmann, pressochè impossibile da battere la norvegese 15.00: Haecki terza al traguardo, unper H. Oeberg in piedi 14.59: Eckhoff prima, Sola seconda a 2?8 al penultimo rilevamento 14.57: Al traguardo Herrmann in testa, seconda Roeiseland a 21? 14.56: Incredibile la bieloriussa Sola che trova lo zero ed è in testa con 4 decimi di vantaggio su Eckhoff 14.55: Unpera terra. E’ 17ma a 34? dalla testa 14.54: Non sbaglia!!! E’ sesta a 7? da Chevalier. Chevalier che commette unin piedi ed è seconda a 11? dalla testa 14.54: Zero di Haecki che è terza 14.53: Eckhoff ...

