Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Sassuolo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ilsfida ilallo Stadio Scida (domenica ore 18.00) per cercare di portare a casa punti importanti per la corsa salvezza. Di fronte unche vuole cercare di riscattare un momento poco felice. Stroppa deve rinunciare agli indisponibili Cuomo, Molina e Reca. Attacco affidato a Di Carmine e Ounas. In casapiccola emergenza per De Zerbi che ha indisponibili: Boga, Bourabia, Chiriches, Romagna. Queste le(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Zanellato, Benali, P. Pereira; Ounas, Di Carmine. All. Stroppa.(4-2-3-1): Consigli; Müldür, Peluso, Marlon, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi. Foto: Sito ...