Governo Draghi, M5s caos. Lezzi: "Rivotiamo su Rousseau". C'è chi non voterà la fiducia (Di sabato 13 febbraio 2021) caos con addirittura la richiesta di un nuovo voto su Rousseau e l'intervento di Beppe Grillo che di fatto lo stoppa. Il fronte del dissenso interno che si allarga sempre più. C'è già un primo addio: ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021)con addirittura la richiesta di un nuovo voto sue l'intervento di Beppe Grillo che di fatto lo stoppa. Il fronte del dissenso interno che si allarga sempre più. C'è già un primo addio: ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - BrunaGueze : RT @angelinascanu: ' A tutti quelli che si chiedono se Draghi valeva una crisi (e questo governo) la risposta è : mille volte sì.' Da legge… - CarloUlivi : Non mi sembra che Draghi abbia ricevuto lo stesso caloroso saluto al suo ingresso. Eppure lo indicano come il salva… -