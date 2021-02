Giancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo economico, chi è il volto moderato della Lega (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella rosa scelta da Mario Draghi per il nuovo governo, Giancarlo Giorgetti è stato assegnato al ministero dello Sviluppo economico. Già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel governo Conte I, Giorgetti è il vicesegretario federale della Lega di cui rappresenta il volto moderato. È lui a tenere, da sempre, le relazioni con il mondo bancario, finanziario e industriale, senza tralasciare quelle internazionali. Leggi anche >> Elena Bonetti, chi è il ministro riconfermato per le Pari Opportunità e la Famiglia Giancarlo Giorgetti, chi è il ministro dello Sviluppo economico del ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella rosa scelta da Mario Draghi per il nuovo governo,è stato assegnato al ministero. Già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel governo Conte I,è il vicesegretario federaledi cui rappresenta il. È lui a tenere, da sempre, le relazioni con il mondo bancario, finanziario e industriale, senza tralasciare quelle internazionali. Leggi anche >> Elena Bonetti, chi è ilriconfermato per le Pari Opportunità e la Famiglia, chi è ildel ...

you_trend : ?? Ministro dello sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti ?? Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestal… - ilpost : Draghi ha presentato il suo governo: Di Maio, Lamorgese e Speranza sono stati riconfermati, all'Economia ci sarà Da… - Unibocconi : .@vitt61 #alumnusbocconi e membro comitato esecutivo, Marta Cartabia, professoressa, Roberto Cingolani @LDO_CTIO, a… - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: #GOVERNODRAGHI, UN CAPOLAVORO? NO. MA LA #LEGA C'È. E NON STARÀ A GUARDARE. Alcune riconferme #Draghi poteva risparmi… - Laura48673787 : RT @ChiodiDonatella: #GOVERNODRAGHI, UN CAPOLAVORO? NO. MA LA #LEGA C'È. E NON STARÀ A GUARDARE. Alcune riconferme #Draghi poteva risparmi… -