GF Vip | Zorzi disperato tenta di uscire dalla casa

(Di sabato 13 febbraio 2021) La clamorosa e inaspettata eliminazione di Maria Teresa Ruta, nella scorsa puntata del GF Vip, ha portato con sé numerosi malumori all’interno della; dopo la diretta, un momento di confronto, si è trasformato in una lite furiosa che ha portato Tommasoquasi in lacrime alla porta rossa. Nella storia ventennale del reality, a prescindere dai vip o meno, scenate come quella di Tommasonon sono una novità Articolo completo: dal blog SoloDonna

Parpiglia : #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - martaconti18 : RT @lacucinadipenny: @SimoGianlorenzi , @LazzaroFantasia @ArmandaFrassin2 con questo articolo OBIETTIVO de @tempoweb vi esorto a prende… - TeamElia3 : RT @tempoweb: #tommasozorzi e #salemi Notte disgraziata al #GFVIP5 Urla e rissa poi bloccano la porta - Liliwhities : RT @tempoweb: #tommasozorzi e #salemi Notte disgraziata al #GFVIP5 Urla e rissa poi bloccano la porta -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zorzi

TI POTREBBE A NCHE INTE RESSARE "> Tommaso: la giacca unisex al Grande Fratelloè tendenza Primavera 2021 Se vuoi essere sempre informato in temp o reale e sulle nostre notizie di gossip,...GF, Tommasosmentisce di aver aggredito verbalmente Giulia Salemi: 'Non l'ho insultata' C'è stata una furiosa litigata stanotte tra Tommasoe Giulia Salemi . In questa occasione i due se ...L’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta dalla casa del Grande Fratello ha spezzato gli equilibri, creando forse due fazioni ben distinte, una contro l’altra. Anche Zorzi ha rivelato di essere s ...Dopo la puntata di ieri sera e, soprattutto, dopo l’eliminazione della Ruta, Tommaso Zorzi è entrato in crisi ed ha deciso di lasciare la ...