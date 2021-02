Cuadrado | problemi alla coscia destra | in campo Alex Sandro

You2_Red : Nel dubbio Pirlo tira fuori Cuadrado a fine primo tempo (anche problemi fisici probabilmente). - t0osieslide : Cuadrado rotto, Arthur rotto, Mckennie problemi all'anca, Dybala chissà che fine ha fatto e abbiamo la Champions questa settimana - junews24com : Cuadrado, problemi alla coscia destra: le condizioni del colombiano - - Boboj29 : Visti i vari problemi del centrocampo ,oggi la farei cosi Il Polacco Danilo-De Ligt-Chiellini-Alex Sandro Cuadrado… - toravon_ : RT @VlnN94: Cuadrado è un asino incapace di realizzare che il puntero che c'era prima sta andando a giocare in mezzo ai cammelli, e quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado problemi

Calcio News 24

per Juanin Napoli Juve. Il giocatore colombiano si tocca la coscia destra all'intervallo del match del ...Ma Szczesny non haa bloccare. 45'pt Ci saranno due minuti di recupero. 45'pt Giallo anche per, che stende Lozano al limite dell'area. 42'pt Cerca la conclusione a giro Chiesa. Ma ...Per Cuadrado si tratta di un problema fisico di natura muscolare, precisamente alla coscia destra. Le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni, soprattutto in vista del Porto in Champions ...Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo Pirlo ha dovuto sostituire Cuadrado per un problema muscolare, un dolore alla coscia ...