Conte accoglie Draghi, colloquio prima del passaggio di consegne (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 febbraio 2021 Il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, arriva a Palazzo Chigi e riceve gli onori militari nel cortile. ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 febbraio 2021 Il nuovo presidente del Consiglio, Mario, arriva a Palazzo Chigi e riceve gli onori militari nel cortile. ...

fattoquotidiano : Sull’ambiente Draghi accoglie la proposta di Grillo. Wwf: “Ci sarà un ministero per la transizione green”. Conte: “… - gcabocla : RT @Moonlightshad1: Mentre l'operazione di discredito di Conte prosegue senza sosta, non sia mai gli venga in mente qualche idea balzana ti… - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: Sull’ambiente Draghi accoglie la proposta di Grillo. Wwf: “Ci sarà un ministero per la transizione green”. Conte: “Se… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Sull’ambiente Draghi accoglie la proposta di Grillo. Wwf: “Ci sarà un ministero per la transizione green”. Conte: “Se… - soniabetz1 : RT @Moonlightshad1: Mentre l'operazione di discredito di Conte prosegue senza sosta, non sia mai gli venga in mente qualche idea balzana ti… -