C'è Posta per Te, Federica Pellegrini: "E' stata paura vera", la confessione (Di sabato 13 febbraio 2021) Questa sera, sabato 13 febbraio, torna una nuova puntata di "C'é Posta Per Te", il popolare reality show condotto da Maria De Filippi: due i super Ospiti presenti in trasmissione, il mattatore televisivo Paolo Bonolis e la Campionessa Olimpica di Nuoto Federica Pellegrini. Come ogni sabato sera invernale, da oltre venti anni a questa parte, il palinsesto di Canale 5 è impegnato dal reality show "C'è Posta per Te" condotto da Maria De Filippi. L'edizione 2021 è giunta alla sesta puntata ed ha fatto registrare un ampio consenso di pubblico e apprezzamenti. Molto del merito va anche agli ospiti da Luca Argentero a Can Yaman, da Sandra Milo a Claudia Amendola passando per i campioni di Roma e Lazio Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile. Squadra che vince non si cambia e quindi anche per stasera Maria De Filippi ...

MRR0RS : sto guardando c'è posta per te per la prima volta e non to capendo un cazzo - milanro97 : Ora torno a vedere C'è Posta per Te - aleljlxgolden : RT @harrysvhands: You & I a “C’è posta per te” mi spacca - moragsari : e come ogni sabato sera sto chiedendo a mia madre di farmi una sorpresa a c'è posta per te e come ospite zayn, nial… - murieIismo9 : @scvglia Non vedo come potrei essere agitato vedendo c'è posta per te ????? -

