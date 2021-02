Australian Open 2021 | Nadal supera agevolmente Norrie Agli ottavi lo spagnolo affronterà Fognini

(Di sabato 13 febbraio 2021) Vittoria abbastanza agevole per Rafaelnel match di terzo turno deglicontro il britannico Cameron. Losi è imposto in poco più di due ore con il punteggio di 7-5 6-2 7-5.di finale il campione maiorchinoFabioper una partita che si preannuncia altamente spettacolare.parte subito forte procurandosi una palla break nel secondo game sulla quale il britannico si salva (1-1).non può nulla nel suo successivo turno di servizio con loche si porta sul 3-2. Quando tutti pensano che il set sia già deciso il numero 69 del mondo, favorito anche da qualche incertezza dell’iberico, ...

Fabio Fognini vola agli ottavi di finale deglid'Australia di tennis. L'azzurro ha battuto il padrone di casa Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 3, 6 - 4. Ora affronterà Nadal che ha battuto l'inglese Norrie in tre set 7 ...Rafa Nadal vola agli ottavi degli. Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding, ha superato l'inglese Cameron Norrie (n. 69 ATP) con i parziali di 7 - 5, 6 - 2, 7 - 5 . Al quarto turno lo spagnolo troverà Fabio ...Vittoria abbastanza agevole per Rafael Nadal nel match di terzo turno degli Australian Open 2021 contro il britannico Cameron Norrie. Lo spagnolo si è imposto in poco più di due ore con il punteggio d ...VIDEO - Tennis, Australian Open 2021: gli hihglights del match tra Rafael Nadal e Cameron Norrie, valido per il terzo turno.