Ardea | occupazioni abusive | liberato un altro immobile Denunciate due persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nel complesso Lido delle Salzare è dovuta intervenire la Polizia Locale di, nella scorsa serata, dopo una segnalazione ricevuta alla centrale operativa in merito ad un’occupazione abusiva. Siamo in via Ancona, al civico 44 della palazzina E, e duesono stateproprio per l’occupazione di un, che ora è sotto sequestro. Due sono state le pattuglie ad intervenire le quali, una volta giunte sul posto, hanno identificato due cittadini italiani: uno di circa 50 anni e l’di 75, come gli occupanti abusivi di un appartamento di recente trascrizione al patrimonio del comune di. Leggi anche: Roma, paura al liceo Mamiani: bomba carta nel cortile e 2 studenti aggrediti I caschi bianchi intervenuti, coordinati dal Comandate Sergio Ierace, hanno ...