Un’altra morte sul lavoro | operaio precipita nell’orrido

Leggi su chenews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il terribile incidente ha avuto come protagonista unche lavorava ad un cantiere stradale. La tragedia all’improvviso. Elisoccorso (Facebook)Un terribile incidente verificatosi a Pré Saint-Didier, in Valle d’Aosta. Li, unimpegnato in alcuni lavori stradali, èto, compiendo un volo di circa 200 metri. Una tragedia incredibile che va, ancora una volta ad aumentare il numero dei morti sul. Sempre più incidenti sempre più fatalità sul posto di. Morti molto spesso evitabili che scuotono e scioccano il più delle volte per le modalità con le quali avvengono. La notizia è ancora in fase di aggiornamento, quello che si sa, cosi come riferito da alcuni colleghi dell’uomo, è che l’si sarebbe ...