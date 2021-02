Traffico Roma del 12-02-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Luceverdea causa di un incidente code sul Raccordo Anulare nel tratto Bufalotta Nomentana Tiburtina della carreggiata interna incidente e comunque in via di risoluzione risolto invece come un incidente avvenuto in carreggiata interna all’altezza della Cassia orascorrevole mentre abbiamorallentato nel tratto Pontina Ardeatina della carreggiata esterna sulla via Prenestina incidente vicino a via di Borghesiana in uscita daintenso sia sulla via Cristoforo Colombo sia sulla via Nomentana e concludiamo con i lavori sul viadotto della Magliana in direzione EUR Laurentina ci sono incolonnamenti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara è tutto un servizio accurato e della polizia ...