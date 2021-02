Torino, post sul gruppo Gedi: la comunità ebraica denuncia la consigliera M5s per diffamazione aggravata dall’odio razziale (Di venerdì 12 febbraio 2021) La comunità ebraica ha denunciato per diffamazione con l’aggravante dell’odio razziale la consigliera comunale di Torino, Monica Amore, per il post da lei condiviso che accosta le testate giornalistiche del gruppo Gedi ad alcune vignette antisemite. A presentare la denuncia in procura per conto del presidente della comunità, Mario Disegni, è stato l’avvocato Tommaso Levi. Nei giorni scorsi la consigliera del M5s aveva chiesto di incontrare la comunità ebraica per chiedere scusa, ma la comunità non si era detta disponibile. Nei giorni scorsi aveva condiviso sul suo profilo Facebook l’immagine che ritrae le testate del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lahato percon l’aggravante dell’odiolacomunale di, Monica Amore, per ilda lei condiviso che accosta le testate giornalistiche delad alcune vignette antisemite. A presentare lain procura per conto del presidente della, Mario Disegni, è stato l’avvocato Tommaso Levi. Nei giorni scorsi ladel M5s aveva chiesto di incontrare laper chiedere scusa, ma lanon si era detta disponibile. Nei giorni scorsi aveva condiviso sul suo profilo Facebook l’immagine che ritrae le testate del ...

