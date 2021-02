Tomiyasu: “Non siamo contenti, era un match importante per la classifica” (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Sorpresa dello scorso campionato, conferma di quello attuale. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è ripartito da Takehiro Tomiyasu, tra i migliori nel pareggio ottenuto al Dall’Ara contro il Benevento. Il difensore giapponese ha commentato il punto ottenuto contro la formazione guidata da Filippo Inzaghi: “Oggi non siamo contenti, dopo aver segnato il gol avremmo dovuto essere più aggressivi. Era un match importante per la classifica, potevamo guadagnare qualche posizione“. Ha sfiorato anche il gol Tomiyasu, un destro dalla distanza che ha fatto correre un brivido lungo la schiena di Montipò. Da terzino le occasioni per affacciarsi in avanti sono più frequenti, ma per il 22enne fa poca differenza. “Per me è uguale, sono a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Sorpresa dello scorso campionato, conferma di quello attuale. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è ripartito da Takehiro, tra i migliori nel pareggio ottenuto al Dall’Ara contro il Benevento. Il difensore giapponese ha commentato il punto ottenuto contro la formazione guidata da Filippo Inzaghi: “Oggi non, dopo aver segnato il gol avremmo dovuto essere più aggressivi. Era unper la, potevamo guadagnare qualche posizione“. Ha sfiorato anche il gol, un destro dalla distanza che ha fatto correre un brivido lungo la schiena di Montipò. Da terzino le occasioni per affacciarsi in avanti sono più frequenti, ma per il 22enne fa poca differenza. “Per me è uguale, sono a ...

