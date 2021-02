Ristoranti aperti a cena, Miozzo (Cts): 'Si può con controllo dell'esercito. Lockdown? Servirebbe per altri due mesi' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ristoranti aperti in emergenza Covid ? Sì, ma a patto di un controllo capillare dei luoghi di assembramento , anche con l'aiuto dell' esercito . A spiegarlo è Agostino Miozzo, coordinatore del Cts , ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021)in emergenza Covid ? Sì, ma a patto di uncapillare dei luoghi di assembramento , anche con l'aiuto. A spiegarlo è Agostino, coordinatore del Cts , ...

Adnkronos : #Covid, Miozzo: 'Ristoranti aperti? Solo con controllo esercito' - rubio_chef : Miozzo: 'Ristoranti aperti di sera se l'Esercito presidierà le piazze'. Quindi de magnà in santa pace non se ne par… - sferaebbasta : Mangiavamo al Mc con 4€ , facevamo il mangia e scappa al ristorante ????????????? Ora sono proprietario di una catena di… - Nicole54509736 : RT @alessand_mella: #Covid #Miozzo '#Ristoranti aperti? Solo con controllo #esercito'...potrei anche capire le sue preoccupazioni. Ma per m… - MassimoPiampian : Miozzo (Cts): “A Draghi consiglierò in alcuni casi di sostituirsi ai poteri delle Regioni. La sera ristoranti apert… -