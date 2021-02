Renzi | “Ho un nome che non entrerà nel governo | è quello mio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Questa maggioranza non è politica e i nomi non li scelgo io. Ho unche non entra sicuramente che èdi Matteo. Il presidente Draghi non ha bisogno del mio supporto se non in veste di senatore, non vedo l’ora di votare la fiducia”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteoa ‘l’Aria che Tira’, su La7. SportFace.