Petrachi vince la causa | licenziamento ingiustificato

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Accolto il ricorso di Gianluca, ilnon fu per giusta. Adesso si attende la risposta della Roma sulla questione Il Tribunale di Roma ha integralmente accolto il ricorso mosso da Gianlucanei confronti dell’AS Roma. La società sportiva dovrà pagare tutte le retribuzioni del diesse fino alla naturale scadenza del contratto, ossia circa cinque milioni di euro. Accertata l’insussistenza della giustadi, all’ex direttore sportivo andranno versati anche 100 mila euro per danno d’immagine. La Roma dovrà anche pagargli le spese legali. La società aveva contestato a“una serie di condotte legate alla gestione dell’area sportiva anche durante il periodo di c.d. “lockdown”, nonché legate a dichiarazioni ...

Il Tribunale di Roma riconosce in primo grado le ragioni del dirigente, che sarà risarcito. Il club potrà fare ricorso Il primo grado se lo aggiudica Gianluca, chela causa contro la Roma per il licenziamento . Il Tribunale di Roma, stando a quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio, ha accolto il ricorso del dirigente contro il club, ...I FATTI - La società, all''epoca guidata da Pallotta , aveva contestato a'una serie di condotte legate alla gestione dell'area sportiva anche durante il periodo di c.d. 'lockdown', nonche ...Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stato accolto il ricorso di Gianluca Petrachi che era stato licenziato ...Roma, l'ex ds Gianluca Petrachi vince la causa per ingiusto licenziamento: dovrà essere risarcito, ma i giallorossi possono ricorrere in appello ...