Per l'omicidio di Macerata sono stati arrestati la figlia e il nipote della vittima (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - La figlia e il nipote di Rosina Carsetti, uccisa la sera della vigilia di Natale, in una villetta di Montecassiano, in provincia di Macerata, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. La svolta nelle indagini è venuta a più di un mese e mezzo dal delitto per il quale da subito si era sospettato il coinvolgimento dei familiari. I reati ipotizzati nei confronti di Arianna Orazi ed Enea Simonetti, rispettivamente figlia e nipote della vittima, sono per entrambi di concorso in omicidio volontario premeditato pluriaggravato e per la figlia di aver ordito e organizzato il delitto. L'anziana era stata trovata morta nella cucina ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Lae ildi Rosina Carsetti, uccisa la seravigilia di Natale, in una villetta di Montecassiano, in provincia diarrecon l'accusa di. La svolta nelle indagini è venuta a più di un mese e mezzo dal delitto per il quale da subito si era sospettato il coinvolgimento dei familiari. I reati ipotizzati nei confronti di Arianna Orazi ed Enea Simonetti, rispettivamenteper entrambi di concorso involontario premeditato pluriaggravato e per ladi aver ordito e organizzato il delitto. L'anziana era stata trovata morta nella cucina ...

