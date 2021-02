Omicidio Montecassiano | arriva l’arresto di figlia e nipote di Rosina Carsetti

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Svolta nelle indagini per l’di, avvenuto alla vigilia di Natale a, in provincia di Macerata,di Arianna Orazi ed Enea Simonetti rispettivamentedella vittima.Come riferiscono le cronache locali all’alba di oggi, 12 febbraio, sono stati arrestati Arianna Orazi ed Enea Simonetti rispettivamentedila donna di 78 anni uccisa il 24 dicembre nella villetta di, comune di 7000 abitanti in Provincia di Macerata. Arresto per lee ildi ...

SkyTG24 : Omicidio Macerata, arrestati figlia e nipote della vittima - infoitinterno : Montecassiano, svolta nel delitto: arrestati la figlia e il nipote per l'omicidio di Rosina - infoitinterno : Omicidio di Montecassiano, arrestati la figlia e il nipote di Rosina Carletti - ReggioPress : Omicidio di Montecassiano: arrestate figlia e nipote di Rosina - vivar : RT @TgrMarche: Ordine di custodia cautelare a #Montecassiano (MC) per l'omicidio della vigilia di Natale di #RosinaCarsetti: le misure per… -

