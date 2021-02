Oggi è il Capodanno Cinese, la sua storia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Capodanno Cinese non ha una data fissa e quest’anno cade il 12 febbraio, giorno che segna la fine dell’anno del Topo e l’inizio di quello del Bue. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa ricorrenza. Il Capodanno Cinese viene festeggiato dopo quello occidentale perché segue i cicli lunari e non quelli solari. Per questo motivo i mesi del calendario Cinese iniziano con il novilunio. In particolare, il nuovo anno Cinese inizia con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno. La data cambia di anno in anno. L’unica certezza è che si festeggia sempre tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. La ricorrenza si celebra ancora Oggi ed è molto sentita, nonostante il calendario Cinese non sia più in uso, se non per le festività. Quello commerciale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilnon ha una data fissa e quest’anno cade il 12 febbraio, giorno che segna la fine dell’anno del Topo e l’inizio di quello del Bue. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa ricorrenza. Ilviene festeggiato dopo quello occidentale perché segue i cicli lunari e non quelli solari. Per questo motivo i mesi del calendarioiniziano con il novilunio. In particolare, il nuovo annoinizia con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno. La data cambia di anno in anno. L’unica certezza è che si festeggia sempre tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. La ricorrenza si celebra ancoraed è molto sentita, nonostante il calendarionon sia più in uso, se non per le festività. Quello commerciale ...

