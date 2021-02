Napoli-Juventus | Pirlo | “Gara importante per tutte e due le squadre”

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 12 febbraio 2021), Andreanella conferenza stampa di vigilia: “La posta in palio si farà sentire. Vogliamo i tre punti”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida del Diego Armando Maradona, partita in programma alle 18 di sabato 13 febbraio 2021., la conferenza stampa di AndreaIn conferenza stampa Andreaha presentatole difficoltà della sfida: “E’ una partita tra due grandie mette in palio tre punti fondamentali per entrambe le compagini – ha ammesso l’ex centrocampista, riportato da tuttomercatoweb.com – noi veniamo da un grande momento, ...