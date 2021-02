Morta per “errore medico”. Condannato in primo grado il primario, la madre a iNews24: “Fatta un po’ di giustizia” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “So che nessuno farà tornare indietro mia figlia, ma penso di aver avuto un po’ di giustizia”, dice Elvira Avino, la madre di Tommasina De Laurentiis, Morta la mattina dell’8 marzo 2013 all’età di 25 anni all’ospedale Sant’Anna di Boscotrecase, in seguito a un intervento di colecistectomia. Il giudice del tribunale di Torre Annunziata ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) “So che nessuno farà tornare indietro mia figlia, ma penso di aver avuto un po’ di”, dice Elvira Avino, ladi Tommasina De Laurentiis,la mattina dell’8 marzo 2013 all’età di 25 anni all’ospedale Sant’Anna di Boscotrecase, in seguito a un intervento di colecistectomia. Il giudice del tribunale di Torre Annunziata ha L'articolo proviene da Inews.it.

