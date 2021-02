Maxi tamponamento in Texas, più di 100 auto coinvolte (Di venerdì 12 febbraio 2021) Usa, Maxi tamponamento in Texas. Più di 100 auto coinvolte, ci sono vittime e più di sessanta feriti, alcuni in condizioni gravi. Hanno fatto il giro della rete le immagini del Maxi tamponamento avvenuto in Texas, negli Usa, dove più di cento mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente sicuramente destinato a rimanere nella storia. Purtroppo si registrano almeno cinque vittime. L’incidente è avvenuto nei pressi di Fort Worth e non sarà semplice stabilire le cause del disastro che secondo una prima stima ha coinvolto almeno 130 automobili. Le immagini mostrano una serie di veicolo ammassati e i vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere dei mezzi rimasti coinvolti nel Maxi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Usa,in. Più di 100, ci sono vittime e più di sessanta feriti, alcuni in condizioni gravi. Hanno fatto il giro della rete le immagini delavvenuto in, negli Usa, dove più di cento mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente sicuramente destinato a rimanere nella storia. Purtroppo si registrano almeno cinque vittime. L’incidente è avvenuto nei pressi di Fort Worth e non sarà semplice stabilire le cause del disastro che secondo una prima stima ha coinvolto almeno 130mobili. Le immagini mostrano una serie di veicolo ammassati e i vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere dei mezzi rimasti coinvolti nel...

