LIVE Errani-Hsieh 0-0, Australian Open 2021 in DIRETTA: obiettivo ottavi di finale e top100 per l’azzurra! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.08 L’azzurra ha già migliorato il primo turno dello scorso anno e ha eguagliato il terzo turno del 2015 US Open: riuscirà a raggiungere i quarti di finale come nel 2012 in Australia? 02.06 Al via il riscaldamento! 02.04 Tenniste scese in campo sulla John Cain Arena del Melbourne Park. 02.02 Intanto giocatrici quasi pronte a entrare. 02.00 Momentaneamente virtualmente 64esima al mondo, Hsieh ha disputato già i tornei di Abu Dhabi e Melbourne uscendo rispettivamente al secondo e primo turno. 01.58 La #71 al mondo è giunta sin qui battendo Bianca Andreescu e la bulgara Cvetana Pironkova facendo valere la sua esperienza e il buon momento di forma. 01.56 Hsieh Su-Wei anche quest’anno sta disputando il torneo sempre in coppia con Barbora Strycova: ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.08 L’azzurra ha già migliorato il primo turno dello scorso anno e ha eguagliato il terzo turno del 2015 US: riuscirà a raggiungere i quarti dicome nel 2012 in Australia? 02.06 Al via il riscaldamento! 02.04 Tenniste scese in campo sulla John Cain Arena del Melbourne Park. 02.02 Intanto giocatrici quasi pronte a entrare. 02.00 Momentaneamente virtualmente 64esima al mondo,ha disputato già i tornei di Abu Dhabi e Melbourne uscendo rispettivamente al secondo e primo turno. 01.58 La #71 al mondo è giunta sin qui battendo Bianca Andreescu e la bulgara Cvetana Pironkova facendo valere la sua esperienza e il buon momento di forma. 01.56Su-Wei anche quest’anno sta disputando il torneo sempre in coppia con Barbora Strycova: ...

Eurosport_IT : SI COMINCIA, DAI SARA! ?????? Al via la sfida di Sara Errani contro Hsieh, valida per il terzo turno dell'Australian… - Eurosport_IT : CI SIAMO! ???? La nostra Sara Errani è pronta a scendere in campo contro Hsieh ?????? Segui LIVE la sfida su… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2021 - Sara Errani, unica italiana ancora in gioco, sfida la giocatrice di Taipei Hs… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Tutti con Sara in questo ?????? ?? degli Australian Open ???? Errani contro Hsieh, ma anche Djokovic e un imperdibile Thiem-Ky… - Eurosport_IT : Tutti con Sara in questo ?????? ?? degli Australian Open ???? Errani contro Hsieh, ma anche Djokovic e un imperdibile Th… -