LIVE Australian Open 2021, risultati 12 febbraio in DIRETTA: Vondrousova e Sabalenka le prime agli ottavi

03.02 L'altro match già concluso vede la boema Marketa Vondrousova battere la romena Sorana Cirstea per 6-2 6-4 in poco meno di un'ora e mezza. 03.01 Il primo finale nel singolare femminile vede la bielorussa Aryna Sabalenka superare le statunitense Ann Li per 6-3 6-1 in un'ora di gioco. 03.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di incontri degli Australian Open 2021 di tennis. L'avventura a Melbourne continua nei tabelloni di singolare, allineati ora al terzo turno, che scatta oggi, e vi daremo conto di punteggi ed incroci di questo 12 febbraio.

