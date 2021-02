Lazio, Luiz Felipe: «Tornerò più forte» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prosegue il recupero di Luiz Felipe dopo l’infortunio e l’operazione alla caviglia: il messaggio del difensore della Lazio Luiz Felipe non si ferma. 21 giorni di lavoro dopo l’intervento per tornare in campo con la sua Lazio. Il recupero prosegue bene e sui social, il brasiliano ha mostrato tutta la sua carica. «21 giorni di lavoro con l’obiettivo di tornare più forte! Forza Lazio!» ha scritto il difensore biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prosegue il recupero didopo l’infortunio e l’operazione alla caviglia: il messaggio del difensore dellanon si ferma. 21 giorni di lavoro dopo l’intervento per tornare in campo con la sua. Il recupero prosegue bene e sui social, il brasiliano ha mostrato tutta la sua carica. «21 giorni di lavoro con l’obiettivo di tornare più! Forza!» ha scritto il difensore biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com

