La toppa peggio del buco delle scuse social del fioraio di Frosinone

(Di venerdì 12 febbraio 2021) «Se le volete magre, a San Valentino lasciate stare i cioccolatini», scrive Il Fiorista disu Instagram due giorni fa. Post prontamente rimosso dopo una serie di proteste sul messaggio sessista che viene veicolato. I presupposti ci sono tutti, considerato che questa frase non avrebbe ragione di essere se al posto“magre” ci fossero i “magri”. Il messaggio – creato appositamente per spingere gli uomini a preferire i fiori ai cioccolatini per questo San Valentino – è inequivocabile: se volete la donna magra (sottintendendo che sia migliore di quella in carne) optate per i fiori e non per i cioccolatini, così non ingrassa. La solita tecnica per fare i simpatici, diranno loro, ma la domanda sorge spontanea: siamo davvero così poco creativi in questo paese da dover scomodare e alimentare gli stereotipi di genere ogni volta che c’è da fare ...