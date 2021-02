Kingdom Hearts in arrivo su PC, in esclusiva Epic Games Store (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo quasi 20 anni di esclusività console, la saga di Kingdom Hearts è pronta a sbarcare su PC, unicamente tramite Epic Games Store Sembra proprio che tutti i più grandi franchise third party del mondo console siano oramai pronti a lasciare gli hardware di origine, e sbarcare infine anche su PC. Certo, una piccola sacca di resistenza è possibile ritrovarla in alcune produzioni nipponiche, più lente delle altre ad effettuare il passaggio, con Kingdom Hearts a rimanere il baluardo inespugnabile di questo cambio di rotta. O almeno questo era vero fino a pochissime ore fa, dato che l’Epic Games Store si appresta a dare il benvenuto alla saga.. Kingdom Hearts arriva su PC via ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo quasi 20 anni di esclusività console, la saga diè pronta a sbarcare su PC, unicamente tramiteSembra proprio che tutti i più grandi franchise third party del mondo console siano oramai pronti a lasciare gli hardware di origine, e sbarcare infine anche su PC. Certo, una piccola sacca di resistenza è possibile ritrovarla in alcune produzioni nipponiche, più lente delle altre ad effettuare il passaggio, cona rimanere il baluardo inespugnabile di questo cambio di rotta. O almeno questo era vero fino a pochissime ore fa, dato che l’si appresta a dare il benvenuto alla saga..arriva su PC via ...

