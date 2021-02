Guardiola: ” Mourinho bel rivale da affrontare. Il ko all’andata? Una coincidenza” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Tottenham di domani pomeriggio, Pep Guardiola ha commentato così la sfida nella sfida con Mourinho: “Siamo più o meno simili. Lavoriamo da molti anni ed è un bene per entrambi. Facciamo la professione che amiamo e Mou è bel rivale da affrontare”. Sull’ultima sconfitta del City, arrivata proprio all’andata contro gli Spurs: “È una coincidenza. Abbiamo perso quella partita perché loro sono stati migliori di noi sotto tanti aspetti. Anche domani affronteremo una squadra forte e per batterla dovremo quindi fare ancora meglio”. Foto: Post L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Tottenham di domani pomeriggio, Pepha commentato così la sfida nella sfida con: “Siamo più o meno simili. Lavoriamo da molti anni ed è un bene per entrambi. Facciamo la professione che amiamo e Mou è belda”. Sull’ultima sconfitta del City, arrivata propriocontro gli Spurs: “È una. Abbiamo perso quella partita perché loro sono stati migliori di noi sotto tanti aspetti. Anche domani affronteremo una squadra forte e per batterla dovremo quindi fare ancora meglio”. Foto: Post L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

