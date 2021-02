GTA Online festeggia San Valentino con contenuti e sconti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prendi una bella boccata d’aria a Los Santos: tra gli effluvi dei gas di scarico, le polveri sottili e la polvere da sparo sentirai un briciolo di profumo. Questa settimana, festeggia San Valentino con una serie di sconti e bonus dedicati all’amore. GTA$ e RP tripli in Finché morte non vi separi Finché morte non vi separi è la versione di GTA Online di un appuntamento galante. Quattro coppie di giocatori hanno una sola vita a disposizione; se muore il tuo partner, muori anche tu. Ricorda: la dipendenza affettiva è sbagliata, ma è anche molto romantica! Anche le coccole sono un’arma, perché la vicinanza rigenera la salute. Approfittane e fai a pezzi le coppie che si avvicinano troppo. GTA$ e RP tripli in Matrimonio di fuoco Sulla spiaggia di Paleto Bay c’è una piccola cappella, perfetta per un matrimonio… o ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prendi una bella boccata d’aria a Los Santos: tra gli effluvi dei gas di scarico, le polveri sottili e la polvere da sparo sentirai un briciolo di profumo. Questa settimana,Sancon una serie die bonus dedicati all’amore. GTA$ e RP tripli in Finché morte non vi separi Finché morte non vi separi è la versione di GTAdi un appuntamento galante. Quattro coppie di giocatori hanno una sola vita a disposizione; se muore il tuo partner, muori anche tu. Ricorda: la dipendenza affettiva è sbagliata, ma è anche molto romantica! Anche le coccole sono un’arma, perché la vicinanza rigenera la salute. Approfittane e fai a pezzi le coppie che si avvicinano troppo. GTA$ e RP tripli in Matrimonio di fuoco Sulla spiaggia di Paleto Bay c’è una piccola cappella, perfetta per un matrimonio… o ...

