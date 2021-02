Governo Draghi | Salvini | ' Faremo gioco di squadra'

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - ostinAzione : RT @Nonha_stata: In verità la relazione è inversa, avevano scelto #Draghi, per gestire i fondi del recovery e quindi hanno fatto cadere il… - nenanavi : RT @Maumol: La vera scommessa di Draghi è questo team di rivali a cui affida le riforme -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Avvocata vicentina, classe 1971, Erika Stefani è la nuova ministra alle politiche per la disabilità del. Stefani è entrata in politica alle amministrative del 1999 come consigliera del Comune di Trissino e dopo una lunga carriera è approdata in Parlamento nel 2013. A giugno del 2018 è ...Roberto Speranza è uno dei pochi sopravvissuti delprecedente, il Conte II. Mario, infatti, nel presentare la nuova squadra, ha confermato al dicastero della Salute il segretario di Articolo Uno. Decidendo così di preferire la ...Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta. Federico D’Incà. Innovazione tecnologica e transizione. Vittorio Colao. Pubblica Amministrazione. Renato Brunetta. Affari regionali e autonomie. Marias ...L’unica che ha detto di No a Draghi è una donna, ripetono in queste ore gli ammiratori di Giorgia Meloni. In compenso, lui ha detto di No a diverse donne. O forse lo hanno fatto loro: i partiti. Il go ...