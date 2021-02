Gazzetta: il Napoli non segue più Gattuso, in ogni passaggio si leggono paura e insicurezza (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Napoli non ragiona più da squadra, scrive la Gazzetta dello Sport. Non risponde più alle indicazioni del suo allenatore. La colpa è da attribuire a Gattuso. In ogni passaggio si leggono paura e insicurezza. “Ecco, il Napoli ha smesso di ragionare di squadra e ognuno spera che sia l’altro a metterci una pezza, senza assunzione di responsabilità o un aiuto a raddoppiare in marcatura. Rino Gattuso continua a urlare nel deserto e se questa squadra non è più ricettiva alle indicazioni date di sicuro la colpa è anche sua, perché paura e insicurezza si leggono in ogni passaggio rugbistico, mentre le giocate in verticale sono sempre più ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilnon ragiona più da squadra, scrive ladello Sport. Non risponde più alle indicazioni del suo allenatore. La colpa è da attribuire a. Insi. “Ecco, ilha smesso di ragionare di squadra e ognuno spera che sia l’altro a metterci una pezza, senza assunzione di responsabilità o un aiuto a raddoppiare in marcatura. Rinocontinua a urlare nel deserto e se questa squadra non è più ricettiva alle indicazioni date di sicuro la colpa è anche sua, perchésiinrugbistico, mentre le giocate in verticale sono sempre più ...

