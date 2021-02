Firenze | Arno in piena | crolla la parte centrale della pescaia dell’Isolotto

ghegola : RT @EnzaAltieri: 'un vasto fremito che si completa: l'Arno e la Notte' ___ R.M.Rilke ??Firenze* - polasein500cc : RT @EnzaAltieri: 'un vasto fremito che si completa: l'Arno e la Notte' ___ R.M.Rilke ??Firenze* - metfirenze : Arno, crollo parte centrale della briglia all'Isolotto a Firenze - GiorgioAntonel1 : RT @BracaliM: Arno: 'cede' la parte centrale della pescaia all'Isolotto / LE IMMAGINI - FI_Toscana : @ScriviStella (@forza_italia): 'Crollo pescaia sull'Arno? Oltre 20 metri di pescaia sull'Arno, a Firenze, sono crol… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Arno

LA NAZIONE

- E' arrivata la conferma: come riferisce l'agenzia Ansa , la Toscana, a partire da domenica ... saranno la governatrice Donatella Tesei e il presidente della ProvinciaKompatscher a ...... diventato un 'must' per chi acerca qualità, gusto e raffinatezza nella presentazione dei ... Ultimo nato in casa Naccari - Cipriano, 'Il Padellino 2.0', primo locale in riva d'che propone ...La polizia municipale ha chiuso i camminamenti dell'Arno lungo le sponde, la Regione ha attivato la protezione civile che è intervenuta ...La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio neve oggi 12 e domani 13/2 tutte le aree del territorio. Codice giallo per rischio vento conferm ...